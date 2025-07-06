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Грузовик взорвался на стройке в Коммунарке в Москве

«Камаз» взорвался на стройке на Скандинавском бульваре в московской коммунарке. Об этом сообщает SHOT .

Минимум один человек пострадал. Травмы, по предварительной информации, получил водитель грузовика. Его увезли в больницу на реанимобиле.

По предварительной информации, взорвалась кабина «Камаза». На опубликованном видео от транспортного средства идет черный дым.

Ранее жители подмосковной Дубны рассказали о звуках взрывов. Над городом работали средства ПВО.