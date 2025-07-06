Грузовик взорвался на стройке в Коммунарке в Москве
«Камаз» взорвался на стройке на Скандинавском бульваре в московской коммунарке. Об этом сообщает SHOT.
Минимум один человек пострадал. Травмы, по предварительной информации, получил водитель грузовика. Его увезли в больницу на реанимобиле.
По предварительной информации, взорвалась кабина «Камаза». На опубликованном видео от транспортного средства идет черный дым.
Ранее жители подмосковной Дубны рассказали о звуках взрывов. Над городом работали средства ПВО.