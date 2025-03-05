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Городская парковка в Москве 8 Марта будет бесплатной

8 марта — в Международный женский день — городские парковки в столице будут работать бесплатно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Это касается и парковок с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час в зонах динамического тарифа.

Парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме.

О том, какие мероприятия с «дамской» тематикой пройдут в столице в Международный женский день, рассказываем в материале РИАМО.