В Иране полностью возобновили авиасообщение

Ограничения на авиаперелеты отменили в Иране

Власти Ирана отменили все введенные ранее ограничения на авиаперелеты, пишет РИА Новости .

В частности, международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране возобновил работу, пишет агентство Mehr.

Ранее предполагалось, что ограничения на полеты продлятся с 20.30 воскресенья до 5.30 понедельника.

Отмену авиарейсов связывали с высокой вероятностью атаки Израиля по объектам в Иране.

Израиль вечером в воскресенье начал новые бомбардировки пригорода Бейрута.