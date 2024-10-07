В Иране полностью возобновили авиасообщение
Ограничения на авиаперелеты отменили в Иране
Власти Ирана отменили все введенные ранее ограничения на авиаперелеты, пишет РИА Новости.
В частности, международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране возобновил работу, пишет агентство Mehr.
Ранее предполагалось, что ограничения на полеты продлятся с 20.30 воскресенья до 5.30 понедельника.
Отмену авиарейсов связывали с высокой вероятностью атаки Израиля по объектам в Иране.
Израиль вечером в воскресенье начал новые бомбардировки пригорода Бейрута.