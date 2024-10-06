Израиль начал новую бомбардировку Ливана
Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли новые авиаудары по пригороду Бейрута Дахии, сообщает RT.
Израильская авиация атакует южный пригород ливанской столицы. В соцсетях публикуют кадры прилётов, как утверждается, в Дахии, указано в сообщении Telegram-канала RT.
Ранее, по утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, со стороны Ливана по Израилю выпустили порядка 120 снарядов.
Информации о пострадавших и разрушениях с обеих сторон конфликта нет.