Израиль начал новую бомбардировку Ливана

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Израильская авиация атакует южный пригород ливанской столицы. В соцсетях публикуют кадры прилётов, как утверждается, в Дахии, указано в сообщении Telegram-канала RT.

Ранее, по утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, со стороны Ливана по Израилю выпустили порядка 120 снарядов.

Информации о пострадавших и разрушениях с обеих сторон конфликта нет.