Израиль начал новую бомбардировку Ливана

Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута
Происшествия

Израильские ВВС нанесли новые авиаудары по пригороду Бейрута Дахии, сообщает RT.

Израильская авиация атакует южный пригород ливанской столицы. В соцсетях публикуют кадры прилётов, как утверждается, в Дахии, указано в сообщении Telegram-канала RT.

Ранее, по утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, со стороны Ливана по Израилю выпустили порядка 120 снарядов.

Информации о пострадавших и разрушениях с обеих сторон конфликта нет.