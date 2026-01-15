В Химках установили пролет надземного пешеходного перехода на выезде из Юрлово

В Химках на выездной дороге из деревни Юрлово строители завершили установку пролета надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительство надземного пешеходного перехода продолжается на выезде из деревни Юрлово в Химках. Пролетное строение уже установлено в проектное положение, сейчас ведется монтаж башен-сходов.

Переход расположен рядом с жилыми комплексами «Юрлово» и «Пятницкие луга». Он будет полностью остеклен и оборудован для маломобильных граждан. В этом году здесь появятся новые автобусные остановки и велосипедная дорожка, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Длина перехода составит более 160 метров. Объект оснастят пандусами для обеспечения безопасного и комфортного передвижения маломобильных групп населения. Переход соединит жилой комплекс «Пятницкие луга» и деревню Федоровка.

В декабре 2025 года на выездной дороге из Юрлово длиной 4,2 км было запущено рабочее движение. Эта дорога соединяет Пятницкое шоссе с его строящимся дублером. В рамках проекта реконструировали участок Пятницкого шоссе протяженностью 700 метров, обустроили одноуровневую кольцевую развязку и установили водопропускные трубы через реку Баньку на съезде в сторону деревни Федоровка.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.