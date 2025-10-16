В Geely Motors назвали причину поломки двигателей на своих авто в России
Geely Motors обвинила российский бензин в поломках двигателей на своих автомобилях. По мнению китайского производителя, топливо якобы не подходит для их работы, сообщает Baza.
Ранее российские владельцы новых автомобилей Geely пожаловались на «полетевшие» двигатели и проблемы с управлением во время движения. Проблема чаще всего появляется у авто 2025 года выпуска.
В настоящее время компания обновляет программное обеспечение, которое управляет работой двигателя. Одна из причин — китайские автомобили не адаптированы к различному качеству российского топлива. Обновление уже началось на модели Geely Monjaro.
Российское топливо соответствует стандартам ГОСТ. Однако, как утверждает Geely, в нем содержится больше оксидантов, чем в китайском бензине. Это и является причиной поломок. Обновление программы улучшит систему защиты от детонации двигателя.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.