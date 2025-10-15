Geely выходят из строя прямо на ходу. Водителей предупредили об опасности

сегодня в 09:28

Новые китайские автомобили Geely ломаются из-за «полетевших» двигателей в России. Водители жалуются на проблемы с управлением во время движения, сообщает Baza .

Проблема чаще всего появляется у тех, кто приобрел Geely 2025 года выпуска. Поломка возникает из-за заводского брака.

Об инциденте рассказала Виктория Т. из Ростова-на-Дону. Она купила Geely Citiray в конце августа 2025 года за 2,4 млн рублей в рамках параллельного импорта из КНР.

На новом автомобиле Виктория ездила суммарно пять суток. Пробег был всего 300 километров.

В какой-то период во время поездки автомобиль начал сильно дергаться, пошел бело-синий пар.

Была проведена диагностика. Специалист обнаружил неисправность двигателя. Цилиндры залило маслом.

С владелицы Geely потребовали 3,3 тыс. долларов (примерно 265 тыс. рублей) за привоз нового двигателя и его замену. В клиентской службе китайского автопроизводителя порекомендовали девушке обратиться в фирменный салон. Там добавили, что собираются обслужить автомобиль и поговорить с представителями бренда в РФ.

Двигатели могли сломаться у десятков владельцев Geely Monjaro, Geely Boyue Pro 2025 года.

