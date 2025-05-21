В Электростали приступили к ремонту тротуара на улице Радио

В городском округе Электросталь продолжается текущий ремонт дорог. Сейчас подрядчик приступил к работам на улице Радио в центральной части города. Здесь планируется обновить асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуаре. Сейчас рабочие снимают старое покрытие с тротуара. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент в Электростали уже обновлены улицы Загонова и Корнеева, здесь проводился ремонт проезжей части и тротуара. Также ремонт выполнен на проезжей части проезда Расковой и тротуаре на проспекте Ленина (около ТЦ «Эльград»).

Текущий ремонт включает в себя фрезерование старого асфальтового покрытия и укладку нового, без изменения площади.

Благоустройство делает наш город современным и удобным. Жители города заинтересованы в создании комфортной городской среды.

Сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Электростальцы могут поддержать одну из трех представленных территорий: сквер около «Водоканала» на ул. Карла Маркса, д. 28; сквер на пр. Ленина (от д. 04, 06); сквер на ул. Победы (в районе д. 15 к.1).

Проголосовать можно до 12 июня по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.