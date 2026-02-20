В Егорьевске пять дорожных машин очищают автобусные маршруты

Снегопад в Егорьевске вечером 19 февраля привел к усилению работы дорожных служб. На линии задействованы пять комбинированных дорожных машин и фронтальный погрузчик, которые в первую очередь расчищают автобусные маршруты и основные направления.

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Два экипажа очищают городские улицы, еще два обслуживают Шатурское направление, один — Московское. Всего на линии находятся пять комбинированных дорожных машин и один фронтальный погрузчик.

Дорожный мастер Владислав Крюков пояснил, что технику в первую очередь направляют на автобусные маршруты.

«Это необходимо, чтобы жители могли добраться до работы и учебы, а скорая помощь — проехать», — отметил Крюков.

За один цикл рабочие очищают около 120–130 километров дорог. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать маршрут, скорость и качество выполнения работ. За смену водители выполняют до четырех–пяти циклов. По словам специалиста, от качества уборки напрямую зависит безопасность движения.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.