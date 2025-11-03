сегодня в 23:40

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Пензы и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют гражданские самолеты.

Отмечается, что мера вынужденная, она необходима для обеспечения безопасности полетов. Мера предполагает приостановку выполнения рейсов в указанных аэропортах до дальнейшего уведомления.

Пассажирам, у которых были запланированы вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее под ограничения попали воздушные гавани Сочи и Краснодара.