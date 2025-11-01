сегодня в 23:43

Росавиация ввела временные запреты для аэропортов Сочи и Краснодара

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на работу ключевых аэропортов юга России.

Под ограничения попали воздушные гавани Сочи и Краснодара (Пашковский). Сообщается, что ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов.

Как пояснили в ведомстве, эти меры необходимы для безусловного обеспечения безопасности полетов. Для аэропорта Краснодара новые ограничения действуют в дополнение к ранее изданному NOTAM — официальному уведомлению для авиаторов.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Саратова.