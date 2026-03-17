В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара и Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Аэропорты временно не могут принимать и отправлять воздушные судна.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в районе аэропорта Шереметьево были введены временные меры по регулированию воздушного движения в связи с активацией плана «Ковер».

