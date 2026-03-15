В аэропорту Шереметьево в Москве ввели план-«ковер»

15 марта на фоне атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилось сообщение о том, что международный аэропорт Шереметьево начал отправлять и принимать самолеты с согласования с соответствующими органами. О введении плана-«ковра» сообщила пресс-служба воздушной гавани в канале в MAX .

В районе аэропорта Шереметьево введены временные меры по регулированию воздушного движения в связи с активацией плана «Ковер».

«Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении Шереметьево.

В связи с проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасности пассажирам следует рассчитывать на увеличение времени, требуемого для обслуживания рейсов.

Расписание полетов может меняться. Актуальную информацию о статусе рейсов рекомендуем уточнять через официальные каналы связи той авиакомпании, которая будет осуществлять перелет: онлайн-табло и раздел управления бронированием на сайте, мобильное приложение, службу поддержки по телефону.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве во второй половине дня 15 марта сбили еще три беспилотника. В общей сложности противник пытался атаковать город с помощью 86 дронов.

