ВСУ снова атаковали Москву трех дронами

Собянин: на подлете к Москве сбиты еще три дрона ВСУ

Вечером 15 марта дежурными средствами ПВО на пути к российской столице дежурными средствами ПВО были сбиты еще три украинских дрона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в MAX .

«ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник.

Спустя 8 минут после этого сообщения, Собянин написал, что ликвидирован еще один вражеских объект.

Представители оперативных служб уже работают на месте падения обломков. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Начиная с 10:00 15 марта, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву с помощью 86 беспилотников. Все они были ликвидированы.

