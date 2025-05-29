В Бронницком автомобильно-дорожном колледже 31 мая пройдет день открытых дверей

31 мая в Бронницком автомобильно-дорожном колледже пройдет день открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Бронницы.

Абитуриенты и их родители узнают о правилах поступления и обучения, возможностях профессионального развития студентов и участия их в реализации социально-значимых проектах.

В программе — родительское собрание; мастер-классы для абитуриентов; знакомство с лабораториями и мастерскими, а так же с условиями проживания студентов в общежитии.

Опытные наставники проведут мастер-классы по профессиям и специальностям, реализуемым в колледже:

«Сварочные технологии» (Федеральный проект «Профессионалитет» Национальный проект «Молодежь и дети»);

«Кузовной ремонт и окраска автомобиля»;

«Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей и спецтехники»;

«Организация перевозок и логистика»;

«IT — технологии»;

«Виртуальный тир».

Мероприятие состоится в 9:00 по адресу: ул. Льва Толстого, дом № 11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.