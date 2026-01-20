В Балашихе началось бетонирование опор путепровода у станции Черное

В Балашихе продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления у станции Черное, где строители приступили к бетонированию опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Балашиха ведется строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления Московской железной дороги в районе станции Черное. Завершить работы планируется в третьем квартале 2028 года.

Сейчас на объекте выполняются армирование и бетонирование стоек опор, а также бетонирование ростверка. Строители контролируют набор прочности бетона, поддерживают необходимый температурный режим и влажность поверхности, чтобы предотвратить появление усадочных трещин, пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно идет подготовка к устройству опорных частей сооружения: разрабатываются котлованы и готовятся площадки для бурения свай. Общая протяженность объекта с подходами и съездами составит более 2 км, длина самого путепровода — 308 м. Движение по путепроводу будет организовано по двум полосам, что позволит соединить Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечив безопасный и бесперебойный проезд, в том числе для экстренных служб.

Путепровод улучшит транспортную доступность для более 500 тысяч жителей Балашихи, включая микрорайоны Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревню Федурново. Сейчас железнодорожный переезд у платформы Черное ежедневно вызывает многокилометровые пробки из-за интенсивного движения поездов и большегрузного транспорта. После ввода путепровода в эксплуатацию планируется ликвидировать наземный переезд, что обеспечит бесперебойное движение поездов на Горьковском направлении. В рамках проекта также предусмотрено строительство съездов на Носовихинское шоссе, к платформе Черное, к Восточному шоссе и на Ласточкин проезд.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.