В «АвтоВАЗе» объяснили, почему в Lada Iskra за 1,25 млн руб нет кондиционера

В базовой комплектации российского автомобиля Lada Iskra за 1,25 млн рублей нет кондиционера, потому что не все автомобилисты им пользуются, заявили в пресс-службе «АвтоВАЗа». Главный инженер проекта Виталий Логинов добавил, что его удивляет реакция людей на то, что в этой модели нет охлаждающего устройства, ведь «кому-то нужна машина без кондиционера», сообщает «Подъем» .

По словам Логинова, ранее отечественный автоконцерн провел исследование и выяснил, что не все водители пользуются кондиционером, при том что у многих из них востребованы датчики дождя и света. В «АвтоВАЗе» настаивают, что машины в базовой комплектации и без кондиционера даже пользуются большой популярностью.

«Удивительно, что общество не принимает людей, которым действительно не нужны бывают дополнительные опции, и смеется над тем, что кому-то просто нужна машина с четырьмя колесами», — сказали в пресс-службе, добавив, что «базовый автомобиль покупают те, кому важна низкая стоимость, а не кондиционер».

В компании также заявили, что у них выпускается Lada Granta за 750 000 рублей в начальной комплектации без кондиционера, и это авто «в страшном дефиците».

«Все остальные комплектации Iskra оборудуются, в том числе, и кондиционером», — добавили в концерне.

Ранее в «АвтоВАЗе» ответили, почему на Lada Iskra появились логотипы французской Renault.