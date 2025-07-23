Наша или не наша: что на Lada Iskra делают логотипы Renault?

«АвтоВАЗ»: лого Renault появилось на деталях к Iskra при акционерах из Франции

Пресс-служба «АвтоВАЗа» рассказала, откуда взялись логотипы Renault на запчастях к автомобилю Lada Iskra. Проект машины начали создавать, когда еще были французские акционеры, поэтому некоторая оснастка и прессформы заказывали в те времена, сообщает Autonews .

В пресс-службе добавили, что приобретать новые пресс-формы только лишь для иного логотипа — экономически невыгодно. При этом на предприятии подтвердили, что уровень локализации транспортного средства действительно составляет 90%.

Детали и компоненты для Lada Iskra создаются в РФ. Также их заказывают у отечественных поставщиков.

Дилеры начали продавать Lada Iskra 20 июля. Самая дешевая комплектация будет стоить от 1,25 млн рублей.