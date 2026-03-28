В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Прошлой ночью в ряде аэропортов России были введены временные ограничения на полеты. Среди них — аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы.

