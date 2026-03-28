В ряде российских аэропортов ввели временные ограничения

В ряде аэропортов России ввели временные ограничения на полеты. Среди них — аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Кроме того, ночью аналогичные ограничения коснулись аэропортов Пулково, Калининграда, Пскова, Волгограда и Саратова.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности.
Ранее в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА.
