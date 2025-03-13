сегодня в 23:59

В аэропорту Саратова задержали четыре рейса из-за угрозы атаки беспилотников

Из-за ограничений на работу аэропорта Саратова на фоне угрозы атаки БПЛА задержаны четыре рейса, сообщает РИА Новости .

В частности, рейс российской чартерной авиакомпании Ikar ушел на запасной аэродром в Нижний Новгород.

Рейс S7-5158 авиакомпании S7 из Саратова в Новосибирск, вылет которого был запланирован на 23.25 (22.25 мск), задерживается на 3 часа.

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов ввели в аэропорту Саратова.

Юрист в области туризма Анна Гладун заявила, что, если ваш рейс в аэропорту перенесли из-за плана «Ковер», связанного с атаками беспилотников в воздушном пространстве, рассчитывать на возврат денег можно только на общих основаниях Воздушного кодекса РФ.