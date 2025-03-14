сегодня в 12:09

В аэропорту Саратова временно ограничили прием и выпуск рейсов

В аэропорту Гагарин города Саратов временно отменили гражданские рейсы. Решение связано с обеспечением безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Ограничения ввели с 11:00 по московскому времени. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

С 09:57 введены ограничения в нижегородском аэропорту Стригино. Воздушную гавань временно закрыли для гражданских судов.

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