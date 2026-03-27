В аэропорту Санкт-Петербурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения. Они распространяются на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указали в Росавиации.

Ранее средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над регионами РФ за два часа, в том числе над Ленинградской областью.

