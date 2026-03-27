Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над регионами РФ за два часа

За два часа над российскими регионами было уничтожено свыше 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны перехватили дроны в период с 21:00 до 23:00 мск. Уничтожено было 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей», — говорится в сообщении министерства.

Ранее мать и ребенок пострадали при атаке дрона в Белгородской области.

