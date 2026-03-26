Мать и ребенок пострадали при атаке дрона в Белгородской области

В Белгородской области украинский дрон нанес удар по частному дому. В результате два человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Среди пострадавших оказались мать и 7-летняя девочка.

«В Шебекинской ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, ее маме — баротравму», — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

В дальнейшем девочку доставят на лечение в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу № 2 Белгорода.

