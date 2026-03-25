В аэропорту Пскова ввели временные ограничения
В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Уточняется, временные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на полеты. Причиной стало действие сигнала «Ковер».
