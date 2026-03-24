Аэропорт Шереметьево ввел план «Ковер»

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на полеты. Причиной стало действие сигнала «Ковер», который предполагает особый режим использования воздушного пространства в периметре аэропорта, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани .

Несмотря на введенные ограничения, аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Вылеты и прилеты воздушных судов осуществляются в координации с уполномоченными службами и органами управления воздушным движением.

Пассажирам следует учитывать, что в связи с проводимыми мероприятиями по обеспечению безопасности время обслуживания рейсов может увеличиться. Кроме того, расписание полетов может претерпеть изменения.

Актуальную информацию о статусе своего рейса пассажиры могут получить через официальные каналы авиакомпаний. Для этого доступны онлайн-табло и сервис управления бронированием на сайтах перевозчиков, мобильные приложения, колл-центры, а также чат-боты тех авиакомпаний, у которых имеется данный инструмент.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.