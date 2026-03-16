В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Калуги („Грабцево“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в районе аэропорта Шереметьево были введены временные меры по регулированию воздушного движения в связи с активацией плана «Ковер».
