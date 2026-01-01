сегодня в 19:45

В аэропортах Жуковский и Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропортов Жуковский и Домодедово, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Официальный представитель «Росавиации» добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что дежурные средства ПВО обнаружили и сбили три вражеских дрона, летевших в сторону столицы. Всего в новогоднюю ночь в Московском регионе сбили 7 беспилотников.

В связи с угрозой атак беспилотников в новогоднюю ночь в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на полеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.