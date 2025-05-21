сегодня в 12:26

В аэропортах Владимира, Иванова и Калуги временно ограничили полеты

Сразу в нескольких аэропортах России ограничили полеты гражданских судов с целью обеспечения безопасности, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

В аэропорту Владимира (Семязино) временные ограничения начали действовать с 11:37, в Иванове (Южный) — с 11:52, в Калуге (Грабцево) — с 11:35.

Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи, диспетчеры и сотрудники воздушных гаваней делают все возможное для обеспечения безопасности пассажиров.

Минувшей ночью над девятью регионами РФ и Черным морем перехватили 127 дронов ВСУ самолетного типа. Ранним утром временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Ярославля, Костромы и Калуги.