В аэропортах Шереметьево и Домодедово сняли ограничения

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово вновь работают без ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

Ограничительные меры вводили в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорты Шереметьево и Домодедово временно обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из-за этого были возможны изменения в графике полетов.

