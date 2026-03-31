В аэропортах Шереметьево и Домодедово сняли ограничения
Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово вновь работают без ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.
Ограничительные меры вводили в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорты Шереметьево и Домодедово временно обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из-за этого были возможны изменения в графике полетов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.