сегодня в 04:20

Аэропорты Шереметьево и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово временно работают с ограничениями. Из-за этого возможны изменения в графике полетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавани сейчас обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов», — говорится в сообщении Росавиации.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

