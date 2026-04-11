сегодня в 06:10

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты в Геленджике и Краснодаре временно работают с ограничениями, сообщает пресс-служба Росавиации.

Они касаются приема и выпуска самолетов. Нужны такие меры для обеспечения безопасности полетов.

Однако это носит временные характер. Согласно ранее введенным правилам, аэропорт Геленджика принимает и выпускает рейсы с 8:30 до 20:00, а Краснодара — с 09:00 до 23:00 МСК.

Ранее над Геленджиком и Крымским районом Краснодарского края раздались взрывы. Было слышно около 10 громких хлопков.

