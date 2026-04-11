10 взрывов произошло над Геленджиком и Крымским районом из-за работы ПВО
Над Геленджиком и Крымским районом Краснодарского края раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, было слышно около 10 громких хлопков. Сначала они прогремели в районе 3:00 над Геленджиком. Звуки сопровождались вспышками в небе со стороны Черного моря. Затем жители Крымского района края также услышали взрывы.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
Ранее серия взрывов прогремела также над Новороссийском.
