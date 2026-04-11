Серия взрывов раздалась над Новороссийском при работе ПВО

Над Новороссийском в Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, взрывы начались ночью 11 апреля. Они продолжаются до сих пор.

Также очевидцы рассказали, что сбито уже по меньшей мере два беспилотника. В небе над Черным морем видны яркие вспышки при работе ПВО. Слышны звуки, которые похожи на «двигатель газонокосилки в небе».

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

