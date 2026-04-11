Серия взрывов раздалась над Новороссийском при работе ПВО
Над Новороссийском в Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, взрывы начались ночью 11 апреля. Они продолжаются до сих пор.
Также очевидцы рассказали, что сбито уже по меньшей мере два беспилотника. В небе над Черным морем видны яркие вспышки при работе ПВО. Слышны звуки, которые похожи на «двигатель газонокосилки в небе».
Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
