Уже почти формальность: эксперт объяснил требования авиарежима в самолете

Заслуженный адвокат России, экс-эксперт ИКАО Павел Герасимов заявил, что просьба членов экипажа в самолете включать авиарежим на телефоне раньше была связана с аналоговой радиосвязью, но сегодня, с изменением частот для мобильных телефонов, это правило становится более формальным, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Современные же самолеты используют цифровую и спутниковую связь. Также изменились те самые радиочастоты для мобильных телефонов. Сейчас у нас стандарты связи — 3G, LTE, 5G и так далее. А те частоты GSM и пейджеров, которые были в прошлом, на данный момент практически нигде не используются», — сказал спикер.

По его словам, стандартное гражданское оборудование сейчас никак не может напрямую повлиять на деятельность радиооборудования в самолете, хотя раньше сигналы пейджеров и первых мобильных телефонов на борту были способны забить канал связи лишними сигналами. Это мешало пилоту, который слышал гул и скрежет.

С другой стороны, экипаж не может быть точно уверен, какие устройства везут с собой пассажиры. Если это старый или военный телефон со спутниковым сигналом, он войдет в конфликт с оборудованием лайнера.