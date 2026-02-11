Украинцы массово продают электрокары из-за энергетического коллапса

Украинцы массово избавляются от электромобилей из-за постоянных блэкаутов и энергетического коллапса. Только за последние 1,5 месяца в Сети появилось 350 объявлений о продаже таких машин с пробегом до 40 тыс. км, сообщает SHOT .

Главной причиной, по которой распродают почти новые Jaguar, Nissan, BMW, Kia и Chevrolet, стали проблемы с электричеством, которого не хватает даже для бытовых нужд. Объекты инфраструктуры перестали работать на фоне последних ударов ВС РФ.

Цена на Tesla, например, начинается от 1 млн рублей. От электрокаров избавляется в том числе невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая. Она отметила, что в нынешнее время лучше ездить на дизеле.

Ранее украинцев напугало новое сообщение мэра Киева Виталия Кличко. Он заявил, что ближайшие несколько суток окажутся весьма сложными для столицы. В городе будут сильные морозы, особенно ночью. При этом жителям дают электричество на 1,5-2 часа.

