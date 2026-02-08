Новое заявление Кличко напугало жителей Киева

сегодня в 08:54

Кличко предостерег украинцев о грядущих очень тяжелых днях для Киева

Ближайшие несколько суток окажутся весьма сложными для Киева. В городе будут сильные морозы, особенно ночью, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В энергетической системе страны наблюдаются серьезные проблемы. В некоторых регионах Украины происходят аварийные отключения. Жителям Киева дают электричество на полтора-два часа.

В столице Украины работают пункты обогрева города. Там функционируют генераторы.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что властям Украины тяжело решить, кто будет подписывать мирное соглашение с РФ. По конституции за это отвечает президент, но вопрос оказался оставлен без ответа.

