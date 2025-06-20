«Ух»: глава КАМАЗа описал состояние рынка грузовиков в России

Совладелец и генеральный директор КАМАЗа, одного из самых крупных изготовителей грузовой автомобильной техники в РФ, Сергей Когогин описал ситуацию на рынке грузовиков в стране одним словом: «ух». Случилось не просто «охлаждение», а «заморозка», сообщает РБК .

Когогин отметил, что уменьшение ключевой ставки Центробанком на 1% даст возможность КАМАЗу сэкономить 3 млрд рублей в год на выплатах. Однако значительно это ничего не поменяет. Капитал до сих пор недоступен как для компаний, так и для покупателей.

В этой ситуации, как считает Когогин, нужно переходить к тактике «как прожить сегодня и завтра».

В январе–мае 2025 года, согласно информации «Автостата», в РФ продали 19,1 тыс. новых крупнотоннажных грузовых машин. Это на 54% меньше, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Москве тестировали новый электробус-гармошку КАМАЗ-6292. Его планируют проверить в разное время года и в отличающихся погодных условиях.