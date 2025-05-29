В Москве тестируют новый электробус-гармошку КАМАЗ-6292

В Москве начали тестировать новый электробус особо большого класса КАМАЗ-6292. Самый современный транспорт протестируют в разное время года и погодных условиях, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Электробус-гармошка вышел на маршрут е10 станция метро «Саларьево» — станция метро «Китай-город». В среднем на этом направлении совершают более 18 тыс. поездок в будни. Специалисты проведут анализ технических характеристик, ходовых качеств и уровня комфорта для пассажиров. По результатам тестирования будет принято решение о приобретении сочлененных электробусов для использования на наиболее популярных городских маршрутах.

«Инновационный электробус особо большого класса в тестовом режиме вышел на экспресс-маршрут е10, который соединяет 5 округов столицы. За счет повышенной вместимости такая модель обеспечивает комфортные поездки еще большему числу пассажиров», — сказал Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что к 2035 году столичные власти планируют перевести весь парк «Мосгортранса» на экологичный транспорт.

Длина нового электробуса-гармошки составляет 18,7 метра, а запас хода после подзарядки — не менее 135 км. КАМАЗ-6292 оснащен всеми необходимыми удобствами для пассажиров, которые привыкли к сервису в общественном транспорте. При этом он способен вместить больше людей.

В салоне 47 посадочных мест, откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, 4 валидатора для оплаты проезда и 3 медиаэкрана с информацией о маршруте. Кроме того, электробус оснащен двухзонной климатической системой и электроотопителями салона.

КАМАЗ-6292 прошел все необходимые тесты и готов к безопасной работе с пассажирами. Жители и гости столицы могут самостоятельно протестировать инновационный транспорт на маршруте е10, оценить удобство и комфорт поездок.