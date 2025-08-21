Участок Троицкой линии метро Москвы закроют 29–31 августа

Участок между станциями «Тютчевская» и «Новаторская» Троицкой линии московского метрополитена закроют с 29 по 31 августа. Горожан просят заранее выбирать альтернативные пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения связаны с интеграцией нового участка «изумрудной» ветки от станций «ЗИЛ» до «Новаторская». Закрытие действующих станций пройдет преимущественно в выходные, когда в подземке значительно меньше пассажиров.

В эти дни москвичи и гости города призвали заранее выбирать альтернативные пути. Они могут воспользоваться Сокольнической, Калужско-Рижской и Большой кольцевой линиями, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.

Ранее стало известно, что на предстоящих выходных изменится расписание ряда пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, МЦД-4.