Расписание ряда пригородных поездов 4 направлений МЖД изменится в выходные

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, МЦД-4, изменится в выходные дни августа в связи с работами по строительству нового остановочного пункта Петровско-Разумовская, а также развитию инфраструктуры на станции Москва-Пассажирская-Курская. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на остановочном пункте Петровско-Разумовская продолжатся работы по остеклению конкорса. Они будут проводиться 22-23, 23-24 августа с 23:30 до 5:30. В этот период будет временно приостанавливаться движение по 2 пути, что отразится на расписании. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, часть электричек проследует по укороченным маршрутам, ряд поездов выведены из расписания.

Технологические «окна» на станции Москва-Пассажирская-Курская, необходимые для демонтажа и укладки участков пути и стрелочных переводов, назначены с 1:00 23 августа до 4:30 25 августа, а также в те же часы 30 августа – 1 сентября. На период работ будет поочередно приостанавливаться движение по 1 и 2 главным путям.

Пропуск поездов на участке Нижегородская – Марьина Роща организуется по одному пути в реверсивном режиме. Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим в расписание внесены существенные корректировки. Большая часть поездов диаметральных маршрутов будут курсировать до или от Нижегородской со стороны Горьковского направления, а на Киевском – до или от Марьиной Рощи, Поклонной и Белорусского вокзала. Также изменится время отправления и прибытия пригородных поездов, количество остановок на маршруте, ряд электричек временно выведены из графика. На участках от Балашихи до Нижегородской и Реутово, от Железнодорожной до Нижегородской, а также от Электрогорска до Павловского Посада назначены дополнительные электрички.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.