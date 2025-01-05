сегодня в 16:27

У двух станций метро в столице открылись новые выходы

У двух станций метро «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии и «Яхромская» Люблинско-Дмитровской ветки открылись новые выходы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Со станции «Кленовый бульвар» пассажиры теперь могут выйти прямо к музею-заповеднику «Коломенское». Там для маломобильных людей установили лифт, а для слабовидящих уложили специальную тактильную плитку.

На станции «Яхромская» сделали выход к Яхромскому проезду и еще дополнительный на нечетную сторону Дмитровского шоссе. Новый павильон отделан металлическими салатовыми панелями, которые гармонируют с цветом 10-й линии метрополитена (Люблинско-Дмитровской).

Ранее городской Дептранс рассказал, что инспекторы ЦОМП бесплатно помогут пассажирам добраться до храмов и церквей на Рождество.