Инцпекторы ЦОМП Москвы помогут добраться до храмов и церквей на Рождество

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Москвы (ЦОМП) бесплатно помогут жителям и гостям мегаполиса добраться до храмов и церквей на Рождество, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 20:00 понедельника до 06:00 7 января москвичи и туристы смогут обратиться за помощью к сотрудникам центра на станций метро «Кропоткинская» у храма Христа Спасителя и «Бауманской», расположенной рядом с кафедральным собором Богоявления Господня.

Инспекторы подробно расскажут, как добраться до храма. Оставить заявку на сопровождение все желающие могут на сайте.

«Чтобы маломобильные пассажиры могли с комфортом передвигаться в Рождественскую ночь, инспекторы ЦОМП будут дежурить на станциях рядом с крупными храмами города», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что жители и гости столицы в рамках празднования Рождества смогут создать подарок или почувствовать себя героем кино.