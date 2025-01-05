Создать подарок, почувствовать себя героем кино: как встретить Рождество в Москве

В Москве на рождество можно создать подарок или почувствовать себя героем кино

На Рождество москвичей и гостей столицы приглашают ощутить магию зимнего праздника, создав своими руками различные украшения, подарки и костюмы, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На переходе от Манежной площади к площади Революции всех желающих ждет зимняя сказка по мотивам фильма «Морозко». Там проведут мастер-класс по созданию блеска для губ. Креативная косметика может придать яркие акценты зимнему образу, и может стать символом морозной красоты. Мастер-класс состоится 6 и 8 января в 18 часов, а 7 января — в 17 часов.

6 января в 16 часов начнется мастер-класс «Новогодние фотопробы». Всех желающих ждут на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской. На занятии расскажут, как правильно вести себя перед камерой. Участники мероприятия смогут почувствовать себя настоящими героями кино.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Природная красота востока страны станет вдохновением на занятии «Сибирская коллекция: декор на спиле дерева». Мастер-классы проведут 6, 7 и 8 января в 14 часов на Тверской площади.

Создать «Чайную посылку от почтальона Печкина» предлагают в кинопарке «Москино». Всем участником предложат создать декорации на коробке с элитным чаем и цветочным ассорти. Мероприятия состоится 7 января в 15 часов.

Сказочная мастерская расположилась на площадке в Зеленограде. Там гости смогут создать карнавальную юбку. Мастер-классы «Шопенка для Золушки» проведут 6 января в 16 часов или 8 января в 14 и 17 часов.

На многих площадках фестиваля в мегаполисе пройдут дегустации чая «Москва». Этот напиток сочетает аромат коньяка и медово-янтарные оттенки вкуса. Мероприятия проведут в рамках «Московского чаепития».