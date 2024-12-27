Тысячу жетонов выпустил Монетный двор к открытию станции «Горный институт»

сегодня в 12:19

В Петербурге в продажу поступил новый коллекционный жетон, посвященный открытию станции метро линии 4 (Лахтинско-Правобережной) «Горный институт», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Жетон «Станция „Горный институт“» стал доступен для приобретения с момента ее открытия для пассажиров.

Жетоны без упаковки будут продаваться в кассах станции «Горный институт», в то время как жетоны в блистерах можно будет приобрести во всех кассах метро, отметили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Цена жетона в блистере составляет 600 рублей, и его тираж ограничен.

Премьерные экземпляры жетонов уже были использованы для оплаты проезда на открытой станции губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и председателем Законодательного собрания Александром Бельским.

Ранее было запущено движение через новую станцию «Горный институт».