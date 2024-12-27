Движение через новую станцию метро «Горный институт» запустили в Петербурге

Запуск движения на открывшейся станции «Горный институт» стал значимым событием для Лахтинско-Правобережной линии, которая теперь имеет конечную остановку в этом месте, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность данного события для развития метрополитена города. Кризис преодолен, и уникальный коллектив специалистов удалось сохранить, что позволило жителям Северной столицы увидеть результаты совместной работы.

«Мы долго и с большим количеством сложностей шли к этому дню. Это первая станция, возведенная нашей, городской метростроительной огранизацией. Станция получилась прекрасная — большая, удобная, с двумя разными выходами для спускающихся и поднимающихся и лифтом для пассажиров с ограничениями здоровья», — отметил Беглов.

Он отдельно поздравил студентов и преподавателей Горного института, которые долго ждали этот момент. Теперь учебный процесс станет более комфортным и приятным для них. Проект был реализован на высоком уровне и рассчитан на многие годы, что позволит будущим поколениям студентов пользоваться этой станцией.

Это действительно значимый день как для учебного заведения, так и для города, добавил ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко. Петербург, помимо своего статуса морской столицы, является важным центром подготовки кадров для горной отрасли, науки и инноваций. В пятницу был сделан важный шаг для студентов и будущих специалистов, отметил Литвиненко.

Он также указал на текущие трудные времена, когда необходимо поддерживать и развивать тыл, что активно продолжают делать городские власти, выполняя свои градостроительные обязательства.