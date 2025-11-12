сегодня в 17:33

ЦОДД рекомендует жителям Москвы ездить исключительно на зимней резине в выходные

15 и 16 ноября синоптики прогнозируют появление снега с дождем, а также гололедицы в Москве. ЦОДД советует ездить исключительно на зимней резине, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

15 ноября в Москве ожидается мокрый снег с дождем. Ожидаемая скорость ветра — до 15 метров в секунду. Температура может упасть до пяти градусов мороза. Еще может появиться гололедица.

Также пресс-служба столичного Дептранса рекомендует проявлять бдительность на эстакадах и в тоннелях. Необходимо держать дистанцию, следовать скоростному режиму и не отвлекаться на смартфон.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что метеорологическая зима в Москве начнется минимум 15-16 ноября. Пока температура воздуха в российской столице выше нормы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.