Синоптик рассказал, когда в Москве начнется метеорологическая зима

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что метеорологическая зима в Москве ожидается не раньше 15–16 ноября из-за температуры выше нормы, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ильин добавил, что температура воздуха в Москве и области в ближайшие дни будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. По его словам, это приведет к тому, что наступление метеорологической зимы сдвинется на более поздний срок.

«Метеорологическая зима, которая уже должна была наступить, переносится на следующие выходные. Отрицательные температурные значения в пределах минус 1–5 градусов ожидаются не раньше 15–16 ноября», — сообщил Ильин.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что временный снежный покров и гололедица могут появиться в Москве уже на выходных.

В понедельник в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3–7 градусов, в Подмосковье — 2–4 градуса тепла.

