Временный снежный покров может появиться в Москве в выходные
Фото - © Медиасток.рф
В Москве 15 и 16 ноября может сформироваться временный снежный покров и гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.
По словам синоптика, всю неделю в столице будет облачная погода. Также пройдут небольшие осадки.
В субботу ожидается выпадение мокрого снега. Тишковец отметил, что существует вероятность появления неустойчивого временного снежного покрова. Его высота может составить до 1-3 сантиметров.
В то же время на дорогах сформируется гололедица. Особенно сильно ее прочувствуют автолюбители в ночь на воскресенье.
Ранее синоптик отмечал, что метеорологическая зима в Москве начнется в середине ноября. Тогда же стоить ждать заморозков и выпадения снега.
