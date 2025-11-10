сегодня в 10:35

Временный снежный покров может появиться в Москве в выходные

В Москве 15 и 16 ноября может сформироваться временный снежный покров и гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

По словам синоптика, всю неделю в столице будет облачная погода. Также пройдут небольшие осадки.

В субботу ожидается выпадение мокрого снега. Тишковец отметил, что существует вероятность появления неустойчивого временного снежного покрова. Его высота может составить до 1-3 сантиметров.

В то же время на дорогах сформируется гололедица. Особенно сильно ее прочувствуют автолюбители в ночь на воскресенье.

Ранее синоптик отмечал, что метеорологическая зима в Москве начнется в середине ноября. Тогда же стоить ждать заморозков и выпадения снега.

